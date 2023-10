CPMI do 8 de janeiro termina em confusão e acusação de agressão

O fim da CPMI do 8 de janeiro, na última quarta-feira, 18, foi marcada por confusão na saída dos parlamentares do Congresso Nacional. O tumulto começou quando um telefone celular atingiu a cabeça da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) e um homem saiu correndo no Salão Azul do Senado. A parlamentar gritava “pega esse cara, pega esse cara”.



O homem acusado de agressão é o assessor parlamentar Rodrigo Duarte, lotado no gabinete do líder da oposição na Câmara, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ). O parlamentar alegou que o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) foi o responsável por bater na mão de seu assessor e que assim o aparelho caiu na cabeça da senadora. Mesmo com a explicação, Duarte foi exonerado do cargo.