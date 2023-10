Audic Mota toma posse na Alece após licença de Davi do Raimundão

O deputado estadual Audic Mota (MDB) tomou posse na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na manhã desta quinta-feira, 19, durante sessão plenária da Casa. Ele assume o lugar do deputado Davi de Raimundão (MDB), que tirou licença de 120 dias para tratar de “interesse particular”, segundo informou a Mesa Diretora.

Audic Mota era deputado até a legislatura passada, tendo ocupado cadeira no Legislativo cearense por oito anos. No entanto, não se reelegeu no pleito de 2022, tendo ficado na primeira suplência do MDB. Após a eleição, Mota foi nomeado assessor especial de Desenvolvimento Regional do Estado, pelo governador Elmano de Freitas (PT).

“Julgo importante estar na vida pública ao sentimento dos 54 mil eleitores que confiaram no nosso mandato. Fica o agradecimento ao povo cearense. Registro nosso compromisso junto ao MDB, ao Estado, familiares, amigos e lideranças que aqui estão”, disse na tribuna.