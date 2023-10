Aposta de Bolsonaro no Rio, deputado Ramagem financia dupla do 'gabinete do ódio'

Desde junho deste ano, o gabinete de Ramagem gasta, mensalmente, R$ 7 mil com a Agência Mellon, empresa de José Matheus, Mateus Diniz e Leonardo Augusto Matedi Amorim, ex-assessor da Secretaria Especial de Comunicação Social na gestão Bolsonaro. A empresa foi criada em maio, um mês antes do início da prestação de serviço de divulgação de atividade parlamentar para o deputado.

Ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Ramagem contrata, por meio de seu gabinete na Câmara dos Deputados, os serviços de uma empresa de comunicação de três ex-assessores da gestão Bolsonaro. Dois deles são alvos de investigação no Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das fake news: José Matheus Sales Gomes, ex-assessor do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) e um dos homens de confiança do "02", e Mateus Matos Diniz. Os dois ocuparam cargos na Assessoria Especial de Bolsonaro entre 2019 e 2022.

Cotado para representar o clã Bolsonaro na disputa pela Prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições municipais de 2024, o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) financia, desde o início do ano, dois nomes apontados como líderes do chamado "gabinete do ódio" - grupo investigado por produzir e disseminar desinformação e ataques às instituições durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com as notas fiscais emitidas pela agência, a empresa presta serviço de gerenciamento e produção de conteúdo para as redes sociais de Ramagem. Com sede em Brasília, a Agência Mellon, no entanto, não mantém site ou qualquer meio de comunicação para contratação de serviços de comunicação e marketing. O Estadão tentou contato com o telefone indicado nas notas fiscais apresentadas à Câmara dos Deputados, mas não obteve resposta.

A reportagem esteve no endereço registrado pela empresa na Receita Federal. O Estadão tocou o interfone do local, mas não foi atendido. Vizinhos disseram que nunca ouviram falar em Mellon Comunicação. Também afirmaram desconhecer José Matheus e Mateus Diniz. Um morador afirmou que quem reside no número 116 é uma dentista.

Nomeação como assessor

O repasse de recursos públicos para os ex-integrantes do gabinete do ódio começou antes mesmo da criação da agência de comunicação. Com o fim do governo Bolsonaro, José Matheus foi alocado como secretário parlamentar no gabinete de Ramagem na Câmara. Em três meses, entre março e maio deste ano, ele recebeu R$ 28.174,63 entre remuneração e auxílios.

Três dias após ser exonerado do gabinete, no dia 14 de maio, José Matheus e os outros dois sócios registraram a Mellon Comunicação e Marketing LTDA na Receita Federal.

Em nota, Ramagem diz que José Matheus solicitou o desligamento no gabinete para dar início ao processo de abertura de empresa e que "por reconhecer a capacidade técnica do servidor" optou por contratar os serviços da agência.