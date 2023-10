Presidente da EBC compartilha postagem que se refere a apoiador de Israel como "idiota"

No último dia 7, o grupo terrorista Hamas atacou o território israelense, deixando cerca de 1.400 pessoas mortas no país. A resposta de Israel ocorre com 12 dias seguidos de cerco e bombardeio à Faixa de Gaza, que deixou quase 3.500 mortos e mais de 12 mil feridos.

O jornalista Hélio Doyle , n omeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidir a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) , compartilhou no seu perfil oficial do X, antigo Twitter, uma postagem se referindo a apoiadores de Israel como idiotas.

“Defendo a existência de Israel e de um Estado Palestino, conforme resoluções da ONU, e a coexistência pacífica entre israelenses e palestinos. Condeno a ocupação de territórios palestinos por Israel, assim como qualquer violência contra civis praticada por qualquer um dos lados. Isso significa que, em relação aos fatos recentes, condeno tanto o Hamas quanto o governo de Israel. Ao compartilhar o post, o apoio a Israel ao qual me refiro é quanto aos ataques indiscriminados contra a população de Gaza”, explicou Doyle ao Estadão.

“Eu apoio totalmente a posição do presidente Lula e manter uma postura neutra pelo governo brasileiro é exatamente o que defendo e reforcei explicitamente como linha de atuação do jornalismo da EBC, como pode ser facilmente comprovado. O compartilhamento reflete minha posição acima, de protesto contra os ataques a civis, venham de um lado ou de outro. Talvez tenha também sido motivado pelo que considero hipocrisia dos que protestam justificadamente contra o ataque a israelenses, mas justificam os ataques a palestinos”, completou.

Acerca do posicionamento do governo brasileiro, Lula orienta que a sua base se afaste do tema da guerra em Israel e centralize a atenção em pautas econômicas. Na última segunda-feira, 16, o diretório nacional do PT, contudo, publicou uma resolução sobre o confronto. O documento defende o fim das ações violentas e iguala os ataques do Hamas e a ação de Israel.