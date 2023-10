Relatório alternativo da oposição pede indiciamento de Lula, Dino e G.Dias por 8 de janeiro

Para os 16 parlamentares da oposição que subscrevem o texto, o presidente foi omisso nos ataques de 8 de janeiro, com intenção de beneficiar o governo politicamente com a depredação das sedes dos três poderes. De acordo com o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), Lula abandonou Brasília e permitiu os ataques aos prédios públicos federais.

Parlamentares da oposição ao governo pediram indiciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em voto separado da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro. Eles acusam Lula de destruição do patrimônio público, dano qualificado e prevaricação.

“A leniência de Lula teve uma contribuição fundamental para permitir a invasão e a destruição do património público. Se ele tivesse agido, conforme determina o arcabouço de atribuições legais, não [tivesse] abandonado a cidade, impondo, sem tergiversar, a proteção dos prédios públicos federais, em especial o Palácio do Planalto, certamente as invasões não teriam ocorrido ou os danos seriam minimizados”, afirmou o senador.

No voto separado, que equivale a um relatório alternativo, os parlamentares também pediram o indiciamento do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino; do ex-ministro do Gabinete de Segurança Pública (GSI), o ex-general Gonçalves Dias; do ex-comandante geral da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Klepter Rosa Gonçalves; e do ex-chefe interino do Departamento Operacional da PMDF, o tenente coronel Paulo José Ferreira de Souza Bezerra.

Os deputados e senadores da oposição ainda defendem que não houve tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, e que “seria cômico, se não fosse trágico, ver idosos, pais e mães que estavam com seus filhos sendo condenados às penas de 14, 15, 17 anos, simplesmente, por exercerem o seu direito constitucional de livre manifestação”.

De acordo com esses parlamentares, há uma tentativa de “estrangular e criminalizar um movimento popular legítimo que se iniciou muito antes das eleições de 2018”.

A CPMI foi criada após proposta do deputado federal cearense André Fernandes (PL) e da assinatura de mais 37 parlamentares. No entanto, mais da metade dos membros da comissão não assinaram o pedido de criação. Fernandes, inclusive acusa a relatora, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) de aderir à narrativa petista.