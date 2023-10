O POVO News: Israel x Hamas, bombardeio a hospital em Gaza, CPMI pede indiciamento de Bolsonaro

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 17. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre o conflito entre o grupo Hamas e Israel. O número de mortos na faixa de Gaza subiu para cerca de três mil pessoas.

Assista ao vivo:

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a iniciativa do Governo Federal em enviar suprimentos básicos para brasileiros na Faixa de Gaza. A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), partiu na tarde desta segunda, 16, da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Tel Aviv, em Israel, para repatriar brasileiros que estão na região do conflito.