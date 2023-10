Comissão Conjunta de vereadores analisa proposta orçamentária para 2024

Vereadores da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) analisam o Projeto de Lei n° 405/23 (Leia na íntegra) que discute da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024. O texto, que foi encaminhado à Comissão Conjunta de Legislação e Orçamento, prevê as receitas e fixa as despesas do Município para o planejamento financeiro do ano que vem.

A peça orçamentária estima R$ 13,1 bilhões, que corresponde a 22,86% a mais do que o montante deste ano. A alta se deve a inserção das intituladas transferências correntes, R$ 747 milhões a mais do que em 2023, um total de R$ 7,96 bilhões inclusos no orçamento.

Além disso, houve um crescimento na arrecadação, cerca de 22,86% a mais, sem reajuste de alíquota.