Prefeito de Aquiraz e esposa dançam valsa de A Bela e a Fera em evento para crianças Crédito: Reprodução/ Instagram- Bruno Gonçalves

O prefeito de Aquiraz, município da Região Metropolitana a 29 km de Fortaleza, Bruno Gonçalves (PL), e a primeira-dama da cidade e secretária da pasta do Trabalho e Assistência Social, Carla Ibiapina, dançaram a valsa do clássico infantil A Bela e a Fera durante festa do Dia das Crianças no município. Ambos se fantasiaram a caráter e publicaram o momento em suas redes sociais. “Minha primeira-dama e eu preparamos uma apresentação incrível para a nossa festa do Dia das Crianças. Foi um dia verdadeiramente especial, repleto de alegria, com muita pipoca, picolés, brinquedos e shows, proporcionando às nossas crianças um dia inesquecível”, escreveu o prefeito. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele e a esposa realizaram a apresentação em um palco montado na praça da cidade. No vídeo é possível ver os dois finalizando a valsa com um beijo. “Eita frio na barriga. Que vergonha, passei o dia ensaiando”, revela o prefeito na gravação.