Moraes vota para condenar mais 8 bolsonaristas do 8 de Janeiro a penas de até 17 anos

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta sexta-feira, 13, os julgamentos dos bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. São oito ações penais em votação no plenário virtual.

Os réus são acusados de participação direta na invasão e depredação do Palácio do Planalto.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) imputa cinco crimes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado.

Veja quem são os réus e as penas propostas para cada um:

- Raquel de Souza Lopes, 50, de Joinville (SC), cozinheira, detida no Palácio do Planalto. Ela afirmou que entrou no prédio para se proteger das bombas de gás e para procurar a irmã, mas negou ter participado de atos de vandalismo. Em audiência virtual, contou que viajou a Brasília para se manifestar contra a descriminalização do aborto e a "legalização" das drogas. Também afirmou que já havia procurado passagens para acompanhar a posse do presidente Lula, no dia 1º de janeiro, e "orar" por ele, mas que os bilhetes estavam muito caros. A pena proposta por Moraes foi de 17 anos pelos cinco crimes;

- Felipe Feres Nassau, 37, de Brasília (DF), nutricionista e professor de Educação Física, preso no Palácio do Planalto. Também justificou que entrou no prédio para se "refugiar". Nassau narrou que chegou a pedir calma a manifestantes mais "exaltados". "Me falaram que era uma manifestação por Deus e pela família", declarou. Moraes votou para condená-lo apenas pelos crimes de dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado. A pena proposta pelo relator foi de 3 anos;

- Cibele da Piedade Ribeiro da Costa Mateos, 60, de São Paulo (SP), professora aposentada, presa no Palácio do Planalto. Ela disse que pretendia ficar sentada no gramado, mas decidiu entrar no prédio para se proteger quando viu a Polícia Militar se aproximar. "Tinha muita bomba, muito gás", relatou. Afirmou ainda que viajou a Brasília para "zelar pela família". "Sou contra liberação drogas, não acho isso bom pra família. O aborto também. Sou contra o banheiro único para as crianças", acrescentou. A pena proposta por Moraes foi de 17 anos pelos cinco crimes;