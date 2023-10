Rave atacada em Israel surgiu no Brasil e foi criada pelo pai de Alok

Edição acontecia próxima à Faixa de Gaza quando Hamas atacou; três brasileiros estão desaparecidos, de acordo com Ministério das Relações Exteriores do Brasil

O Universo Paralello, festival de música eletrônica atacado pelo grupo Hamas em Israel no último sábado, 7m surgiu no Brasil. O evento contava com mais de três mil pessoas e foi interrompido após o ataque, que deixou mais de 260 mortos, segundo autoridades israelenses.



O festival foi criado no Brasil nos anos 2000 por Juarez Petrillo, o DJ Swarup, também conhecido por ser pai dos DJs Alok e Bhaskar. A primeira edição da rave aconteceu na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e depois foi transferida para a Bahia, onde acontece a tradicional festa da virada do ano.

Alok publicou em suas redes sociais que o pai foi apenas contratado como uma das atrações e que o produtor israelense licenciou os direitos do uso da marca. “O meu pai foi CONTRATADO a se apresentar em um evento que licenciou os direitos de uso do nome do festival, como já aconteceu em diversos outros países”, explicou o artista em uma nota. O DJ ainda explicou que a região tem um contexto histórico de realizar eventos.