Precatórios de Fortaleza: TJCE divulga novas datas de audiências conciliatórias para pagamento

Nos dias 7 e 8 de novembro, serão realizadas as audiências de conciliação dos processos de precatórios do município de Fortaleza, no Fórum Clóvis Beviláqua. A Assessoria de Precatórios do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) programou 33 sessões, realizadas pela manhã e tarde, em ordem cronológica de tramitação dos processos.



Os precatórios são requerimentos de pagamentos feitos a municípios, estados ou União, depois de uma decisão judicial. Isso significa que, durante as novas audiências conciliatórias, os solicitantes e o município de Fortaleza discutirão sobre os valores dos precatórios a serem pagos.

Segundo balanço da Assessoria de Precatórios do TJCE, os acordos firmados durante as audiências, até o mês de setembro, já somam quase R$ 20 milhões em pagamentos de precatórios.