Lula faz nova videoconferência com ministros no Palácio da Alvorada

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou na manhã desta quinta-feira, 12, de uma nova videoconferência com ministros. A reunião ocorreu às 9h30, de acordo com a agenda, e contou com a participação dos ministros José Múcio (Defesa), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secom), Celso Amorim (assessor-chefe da Assessoria Especial do presidente) e Marco Aurélio Marcola (chefe do Gabinete Pessoal do presidente).

A reunião desta quinta-feira foi a quarta realizada com o grupo de ministros após o presidente ter se submetido a duas cirurgias - artroplastia de quadril e procedimento plástico nas pálpebras - no último dia 29.

Lula despacha no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, desde então.