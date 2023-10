Vereadora tira nova licença uma semana após reassumir mandato

Em junho deste ano, Ana Paula assumiu o posto de deputada federal. A mudança provisória do cargo ocorreu devido ao afastamento do deputado Eduardo Bismarck (PDT) da Câmara dos Deputados durante quatro meses, para resolver assuntos pessoais.

Para participar de ambos os eventos sem prejudicar as atividades parlamentares, ela decidiu tirar a licença de interesse pessoal. Ana Paula é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren).

Ao O POVO , Ana Paula explicou que dois congressos serão realizados nos próximos dias, um ao final de outubro, destinado aos profissionais da enfermagem, e outro no início de novembro, referente a assuntos de Gestão Pública. Os encontros serão realizados em Paraíba e Florianópolis.

A vereadora Enfermeira Ana Paula Brandão (PDT) tirou licença para tratar de interesse pessoal pelos próximos 120 dias. A vereadora retornou à Câmara Municipal de Fortaleza na última terça-feira, 3, após quatro meses de licença, período durante o qual ela exerceu mandato como suplente na Câmara dos Deputados. Durante licença para interesse particular, a vereadora licenciada não recebe salário.

"Eu tirei mais 120 dias porque esses congressos levam o meu tempo de uma semana ou mais cada um deles, né? Então para ficar tudo organizado e eu não ter problemas com a questão da atuação parlamentar eu resolvi tirar licença para interesse particular para já organizar trabalhos e outras coisas que a gente tá submetendo ao congresso, tanto ao congresso de Enfermagem que é no final de Outubro, quanto congresso específico de gestão pública”, disse.

Em junho deste ano, Ana Paula assumiu o posto de deputada federal. A mudança provisória do cargo ocorreu devido ao afastamento do deputado Eduardo Bismarck (PDT) da Câmara dos Deputados durante quatro meses, para resolver assuntos pessoais.

A vereadora foi eleita para a Câmara Municipal de Fortaleza em 2020.

Com a nova licença, reassume o mandato o vereador John Monteiro (PDT). Ele ficou na Câmara durante os meses em que a titular estava fora. No fim de setembro, ao se despedir, ele anunciou que sairia do PDT, o que ainda não ocorreu.

Tanto Ana Paula como Monteiro fazem oposição ao prefeito de Fortaleza, José Sarto, embora sejam do partido do prefeito.

Siga o canal "Política Ceará - O POVO" no WhatsApp