Sob protesto, comissão da Câmara aprova proibição de casamento de pessoas do mesmo sexo

O projeto seguirá agora para a Comissão de Direitos Humanos e depois para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), para depois ir ao plenário da Câmara. Se aprovado, o projeto segue para o Senado, onde também precisa cumprir o rito de comissões e plenário. Caso aprovado, segue para sanção do presidente da República.

Foi aprovado nesta terça-feira, 10, o projeto que pretende impedir o casamento entre pessoas do mesmo sexo . A proposta foi votada na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados . Ainda precisará passar por mais duas comissões antes de ir a plenário na Câmara. A aprovação foi por 12 votos a 5 .

O que os cearenses acham

O POVO divulgou nesta terça-feira, 10, pesquisa Opnus que mostrou a opinião dos cearenses sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. As opiniões se dividem bastante: 47% das pessoas acreditam que deve continuar sendo permitido, 46% querem que seja proibido e 7% não sabem ou não responderam. Entre os jovens, há ampla maioria pela liberação. Entre os mais velhos, a proibição é a ideia majoritária.

Casamento homoafetivo no Brasil

Uniões homoafetivas passaram a ser permitidas no Brasil em 2011, por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Não houve, portanto, mudança na lei para autorizar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, mas o entendimento de que, pela Constituição, casais homoafetivos têm os mesmos direitos de casais heteroafetivos.

A proposta agora aprovada tomou como ponto de partida um projeto do então deputado federal Clodovil Hernandes, apresentado em 2007 com intenção justamente de permitir uniões homoafetivas, que ainda não estavam liberadas pelo STF. O projeto foi desengavetado neste ano por integrantes da bancada evangélica. O teor foi alterado para passar a estabelecer exatamente o contrário da intenção original e proibir que uniões entre pessoas do mesmo sexo sejam equiparadas ao casamento heterossexual.