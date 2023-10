Casamento civil entre pessoas do mesmo sexo divide opiniões no Ceará, mostra pesquisa Opnus

O casamento civil entre pessoas do mesmo sexo está em pauta no Congresso Nacional sendo adiado em várias ocasiões por polêmicas entre direita e esquerda.

O cientista político Pedro Barbosa, diretor técnico do Opnus, destaca que a mudança é drástica conforme a geração. "Se em relação às drogas temos população mais velha que é mais contrária e os jovens menos contrários — embora ainda que a maioria seja contra — em relação ao casamento é absolutamente oposto".

Barbosa destaca que a questão vai além do conservadorismo e envolve preconceitos. Por isso, há também peso da educação. Conforme a escolaridade aumenta, diminui a oposição ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Há também contraste no aspecto religioso. Enquanto entre os católicos há estreita maioria favorável à permissão, entre os evangélicos há ampla opinião majoritária contra.

A pesquisa ouviu 2,5 mil pessoas com 16 anos ou mais no Estado do Ceará. As entrevistas foram realizadas de 27 de setembro a 2 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.