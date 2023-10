Após delação de Mauro Cid, PF investiga se Braga Netto foi elo entre Bolsonaro e golpistas

General Braga Netto, ex-ministro de Bolsonaro Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O acordo de delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro (PL), pôs o general da reserva Walter Braga Netto na mira da investigação da Polícia Federal. A PF apura se Walter atuou como interlocutor entre o ex-mandatário e membros dos acampamentos montados em frente aos quartéis do Exército, que reivindicavam intervenção militar após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Conforme o depoimento de Mauro Cid à PF, o general mantinha o ex-presidente informado acerca do andamento das manifestações antidemocráticas e atuava como ponte entre Bolsonaro e integrantes dos acampamentos golpistas. Walter Braga Netto chegou ao cargo de ministro da Defesa Civil em fevereiro de 2020, durante a gestão de Jair Bolsonaro. Desde que assumiu a pasta e, posteriormente, o Ministério da Defesa, passou a ser visto como um militar que aderiu ao bolsonarismo e se transformou em um "soldado" do presidente na marcha a favor do tensionamento com as demais instituições e da politização das Forças Armadas.

Em 2022, o então ministro da Defesa Civil foi candidato a vice na chapa de Bolsonaro. Reportagens veiculadas em novembro de 2022 mostram fotos de pessoas que estavam acampadas em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, frequentando a casa onde funcionou o comitê de campanha da chapa Bolsonaro-Braga Netto. À época, o então ministro dava expediente no local. As investigações apontam que o acampamento golpista em questão foi o epicentro do ataque às sedes dos Três Poderes no Distrito Federal, no dia 8 de janeiro deste ano. Na ocasião, extremistas invadiram e depredaram os prédios públicos de Brasília. No dia 18 de novembro, mesma semana em que os golpistas estiveram no comitê de campanha de Bolsonaro em Brasília, Braga Netto saiu de encontro aos apoiadores em frente à residência oficial após visitar o então presidente. Na oportunidade, o general pediu a eles para “não perderem a fé”. “Presidente está bem, está recebendo gente. Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar agora”, disse ele. No mesmo momento, uma extremista falou ao general, aos prantos, que bolsonaristas estavam “chuva e no sol” nos acampamentos. O então ministro respondeu: “Eu sei. A senhora fica... Tem que dar um tempo, eu não posso conversar.

O diálogo foi filmado, divulgado por redes bolsonaristas e interpretado por apoiadores de Bolsonaro como um pedido para que a ornamentação em frente aos quartéis não fosse desmobilizada. Para averiguar os relatos de Mauro Cid, a PF consulta todas as reuniões realizadas entre Bolsonaro, Braga Netto e membros das Forças Armadas no fim de 2022. Dentre as informações que são analisadas estão os registros confidenciais da agenda do ex-presidente, administrados pela Ajudância de Ordens da Presidência. A maior parte dos encontros foi realizada no Palácio da Alvorada, no qual o ex-mandatário ficou recluso após ser derrotado por Lula nas eleições presidenciais daquele ano.