PM do Amapá abrirá investigação para apurar prisão de filho de Randolfe

A Polícia Militar do Amapá informou neste domingo, 8, que irá abrir uma investigação interna para apurar a prisão do filho do senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP). Gabriel Marti Cruz Rodrigues, de 28 anos, foi detido sob acusação de desacato e desobediência em Macapá no sábado, 7.

Gabriel negou as acusações em um interrogatório e disse que foi ofendido com palavras de cunho homofóbico destinados a ele e a sua família, além de ter sido ameaçado e agredido pelos policiais.

Segundo a PM do Estado, "todas as medidas foram adotadas para apurar o fato de maneira imparcial e justa" e foi instaurado um procedimento interno de investigação. "Ressaltamos o nosso compromisso com a transparência e a busca pela verdade dos fatos."