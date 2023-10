Tarcísio oferece jantar para deputados e senadores de olho em emendas parlamentares

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai oferecer um jantar na noite desta quinta-feira, 5, para a bancada federal paulista no Palácio dos Bandeirantes. Todos os deputados federais e senadores do Estado foram convidados para o evento. De acordo com parlamentares, a proposta do encontro é discutir as emendas parlamentares que serão enviadas para São Paulo no próximo ano, uma vez que o Orçamento da União está em discussão no Congresso Nacional neste momento.

Com isso, o governador terá a oportunidade de convencer deputados e senadores a direcionarem as emendas federais para projetos de interesse da sua gestão, turbinando o Orçamento do Estado de 2024. Parlamentares ouvidos pelo Estadão afirmaram que o encontro com Tarcísio também é uma demanda da bancada federal. Com isso, deputados e senadores de diferentes matizes ideológicas, como Marcos Pereira (Republicanos), Kim Kataguiri (União Brasil), Orlando Silva (PCdoB) e Vicentinho (PT), vão se reunir com o governador e com secretários de Estado, como o da Casa Civil, Arthur Lima (PP) e o de Relações Institucionais, Gilberto Kassab (PSD).

