STF e Congresso trocam críticas e parlamentares querem limitar poder do tribunal

Poderes têm vivido uma queda de braço com lideranças do Supremo Tribunal Federal (STF), Senado e Câmara dos Deputados, defendendo ideias que se contrapõem

A medida ainda teria que ser aprovada pelo plenário do próprio Senado e também no da Câmara dos Deputados para ter validade.

Na última quarta-feira, 4, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou uma proposta de emenda constitucional que limita decisões monocráticas do STF e pedidos de vista em tribunais superiores, em votação de apenas 42 segundos.

As tensões entre Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) aumentaram após novos entraves dos poderes e troca de críticas recíproca. Enquanto parlamentares planejam propostas para “barrar” a Corte de Justiça, magistrados respondem com insatisfação.

A PEC veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda ato dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional.



Congresso x STF: Queda de braço entre poderes

A decisão ocorre em meio a discussões do Congresso de estabelecer um mandato para ministros do Supremo, hoje o cargo é vitalício com aposentadoria compulsória aos 75 anos. O atual presidente do STF, Luís Roberto Barroso, defendeu a Corte e disse não ver motivo para "mexer".

“O Supremo, nesses 35 anos de reconstitucionalização do Brasil, tem servido bem ao país na proteção das instituições. Somos passíveis de críticas, mas na vida democrática, a gente vive com a discordância e com a diferença. Considero uma instituição que continua funcionando bem, não vejo razão para mexer na composição e no funcionamento da Corte, mas o debate no Congresso é legítimo”, declarou.

Gilmar Mendes, o decano, criticou a proposta de mandato para ministros do Supremo e chegou a dizer que o objetivo talvez seja de se criar uma agência reguladora "desvirtuada" e as justificativas dos parlamentares seriam para justificar tal motivo.

"É comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada: sonham com as Cortes Constitucionais da Europa, entretanto o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. Talvez seja esse o objetivo", disse o magistrado nas redes sociais.