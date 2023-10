Salles diz querer ser candidato à Prefeitura de SP seja pelo PL ou outro partido

Depois de recuar e desistir do recuo, o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) pretende ser candidato a Prefeitura de São Paulo mesmo que não tenha o apoio do PL, sua atual legenda. O parlamentar confirmou ao Estadão que está em conversas com outras siglas e que, hoje, seria candidato de toda forma. "Estou conversando com outros partidos e com o próprio PL, mas nada definido", disse ele, após publicar nas redes sociais que está de volta o jogo. Questionado diretamente se diria hoje que é candidato de toda forma, seja o PL ou em outro partido, ele reafirmou: "Sim. Essa é a ideia".

De acordo com a Coluna do Estadão, Ricardo Salles se encontrou nesta quarta, 4, com Jair Bolsonaro e ouviu do presidente um pedido para que continue no partido, com o argumento de que ainda falta muito para a definição da legenda sobre candidatura em São Paulo.

Ricardo Salles havia abandonado as pretensões de disputar a Prefeitura após a aproximação entre o ex-presidente Jair Bolsonaro e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) se tornar mais forte. O ex-chefe do Executivo tem sido aconselhado por integrantes do PL, incluindo o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, de que só tem chance de ver uma candidatura vitoriosa na capital se preferir um nome mais ao centro, já que a cidade de São Paulo costuma ter um comportamento um pouco mais à esquerda que o restante do Estado.