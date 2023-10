Projeto de lei que proíbe nacionalmente fogos de artifício barulhentos avança na Câmara

A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou projeto de Lei (PL 5/2022) que proíbe a fabricação, armazenamento ou qualquer tipo de comercialização, em todo o território nacional, de fogos de artifício que produzam barulho. A proposta é do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O projeto segue para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ).



O objetivo do projeto, de acordo com Randolfe, tem relação com a saúde da população brasileira. O parlamentar destaca os impactos negativos às pessoas de Transtorno do Espectro Autista (TEA), por conta da hipersensibilidade sensorial causada pelos artefatos. O autor também cita que a proteção dos animais, que sofrem de problemas de saúde causados pelos estrondos dos fogos.