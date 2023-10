O POVO News: últimas notícias e o que se sabe sobre os assassinatos de três médicos no Rio

Diego estava com outros três médicos em um quiosque na orla da Barra da Tijuca , na zona oeste da cidade do Rio, quando homens armados desceram de um carro e atiraram contra o grupo. O ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB), determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 5. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o assassinato de três médicos no Rio de Janeiro. Uma das vítimas, Diego Ralf Bomfim, é irmão da deputada federal Sâmia Bomfim (Psol-SP) e cunhado do também deputado federal Glauber Braga (Psol-RJ).

A edição analisa ainda a sessão do Congresso Nacional que celebrou os 35 anos da Constituição Federal. No evento, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), mandou um novo recado ao Judiciário. Em mais um episódio de desgasta entre Câmara e Senado com o Supremo Tribunal Federal (STF), o deputado alagoano defendeu os Poderes da República e as autoridades não podem avançar sobre as competências alheias.

O programa atualiza também o caso de agressão contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e seu filho em um aeroporto em Roma. Também ministro Dias Toffoli prorrogou o inquérito sobre ofensas a Moraes em Roma.

A Polícia Federal (PF) enviou ao Supremo nesta quarta-feira, 4, o relatório da análise feita nas imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Roma, compartilhadas por autoridades italianas para ajudar no inquérito que apura hostilidades a Moraes. Os policiais federais concluíram que o empresário Roberto Mantovani "aparentemente" bateu com "hostilidade" no rosto do filho do ministro, Alexandre Barci, que segundo o documento conseguiu se esquivar parcialmente.

A edição aborda ainda os últimos procedimentos da CPMI do 8 de janeiro. O colegiado cancelou sessão e só deve ser retomada para leitura do relatório.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participa o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o editor de Política e colunista do O POVO, Érico Firmo.





Programa: O POVO News