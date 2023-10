Moraes disse que bolsonaristas que o hostilizaram esperavam 'reação agressiva'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), narrou à Polícia Federal (PF), em depoimento prestado em julho, que foi chamado de "comunista", "bandido", "comprado", e "fraudador de urnas" por bolsonaristas que o hostilizaram no aeroporto de Roma (Itália).

A PF analisou as imagens das câmeras de segurança do terminal e concluiu que o empresário Roberto Mantovani "aparentemente" bateu com "hostilidade" no rosto do filho do ministro.

Procurado pelo Estadão, o advogado Ralph Tortima Filho, que representa o empresário, afirmou que o relatório contém apenas imagens "selecionadas" pela Polícia Federal. "Me parece contraditório o sigilo das imagens do aeroporto", disse à reportagem.