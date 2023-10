Jiboia é flagrada na cerca da Assembleia Legislativa do MS; veja vídeo

O deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul Zé Teixeira (PSDB) flagrou na última quarta-feira, 4, um momento que ganhou repercussão nas redes sociais. Uma jiboia de aproximadamente 2 metros apareceu nos arredores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), localizada no Parque dos Poderes. No registro feito pelo parlamentar é possível ver a cobra e várias aves

O deputado relatou que no Parque dos Poderes é possível conviver com uma natureza diversa que não existe mais nos centros urbanos.

“A Assembleia Legislativa tem o privilégio de estar localizada dentro de uma reserva ambiental. Aqui no Parque dos Poderes, é possível conviver com uma fauna que em grandes centros urbanos não existe mais. O exemplo é essa jiboia que chamou nossa atenção agora cedo. O sul-mato-grossense é um povo que sabe a importância de crescer e desenvolver protegendo os nossos animais e toda a nossa natureza”, escreveu Zé Teixeira em sua rede social.