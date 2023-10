Homenagem à Constituição no STF tem menções a 8/1 e vídeo de Fernanda Montenegro

A cerimônia organizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em homenagem aos 35 anos da promulgação da Constituição de 1988 teve uma série de menções aos ataques às sedes dos poderes em 8 de Janeiro. A solenidade reuniu ministros do Supremo e os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Também do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele representa o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se recupera de uma cirurgia no quadril. A solenidade foi nesta quinta-feira, 5, na sede do tribunal.

"Foi sob a guia da Constituição que refutamos veementemente a tentativa daqueles que invadiram este prédio no último dia 8 de janeiro com o intuito de atingir a nossa democracia", declarou Lira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Que os episódios de 2023 sejam lembrados como elementos que fortalecem nossa democracia, que fortalecem a união entre os Poderes e que fazem preservar a nossa Constituição Federal", disse em seu discurso Rodrigo Pacheco.