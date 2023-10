Afastamento de 2 prefeitos cearenses termina este mês e MP avalia pedir prorrogação

Em Santa Quitéria, Braguinha foi afastado em operação realizada no dia 11 de abril. A contar da data da operação que o afastou, o prazo de 180 dias se encerraria em 8 de outubro. Já no caso de Pacatuba, Carlomano foi afastado do cargo e preso temporariamente em operação do MPCE realizada em 18 de abril. Com isso, o prazo de afastamento se encerraria no próximo dia 15 de outubro.

O MPCE informou ainda que não poderia passar mais informações sobre os respectivos casos em virtude de os mesmos tramitarem em segredo de Justiça.

Nesta segunda-feira, 2, reportagem do O POVO mostrou que pelo menos 16 prefeitos eleitos em 2020 foram afastados ou cassados no Ceará. Parte das mudanças nos comandos municipais passou por decisão da Justiça, após operações do MPCE que apuram suspeitas de irregularidades.

Em Santa Quitéria, a Justiça determinou o afastamento do prefeito e de mais três secretários, além do encerramento dos contratos da Prefeitura com as empresas que atuavam na prestação de serviços de limpeza pública e abastecimento de veículos.

Em Pacatuba, a investigação apura a prática de crimes contra a administração pública e processos licitatórios no âmbito da Prefeitura. Além de Carlomano, oito secretários e outros funcionários públicos foram presos e afastados na data da operação.