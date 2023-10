PEC que permite venda de plasma humano é aprovada na CCJ do Senado

No documento apresentado, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) argumenta que o Brasil desperdiça grande quantidade de plasma doado. Segundo dados do Tribunal de Contas da União (TCU) pelo parlamentar, o País desperdiçou quase 600 mil litros do componente sanguíneo entre 2017 e 2020.

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira, 4, a proposta de emenda à Constituição (PEC) que autoriza a venda de plasma humano . A proposta vai agora ao vai ao plenário do Senado, e se aprovada, segue para a Câmara dos Deputados.

O senador propõe “aprimoramento” no texto da Constituição Federal, com objetivo de possibilitar a “atualização” da legislação brasileira. Caso seja aprovada, a PEC altera o art. 199 da Constituição Federal que dispõe sobre as condições e os requisitos para a coleta e o processamento do plasma humano.



O que diz a Constituição Federal:

A Constituição Brasileira veda qualquer tipo de comercialização do sangue e de seus componentes. O que diz o artigo 199:

“A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização”.



O que dizem as entidades de saúde:

Em nota, o Ministério da Saúde é contrário a qualquer atividade remuneratória na coleta de sangue ou de plasma. A argumentação é que, caso a proposta seja aprovada, afetaria a estrutura da política nacional de sangue. Além disso, o ministério destaca que uma possível exportação do plasma brasileiro prejudicaria a população.

“O Governo Federal é contrário à remuneração, compensação ou comercialização na coleta de sangue ou de plasma, uma vez que isso desestruturaria a política nacional de sangue, referência mundial pela sua excelência e capacidade de atender a todos os brasileiros. Atualmente, o plasma doado no país atende exclusivamente às necessidades da população brasileira e retorna a ela em medicamentos. A exportação do plasma brasileiro prejudicaria a assistência à população, principalmente as pessoas com hemofilia e outros problemas de coagulação sanguínea, e deixaria o país mais vulnerável diante de catástrofes ou emergências. São produtos de alto custo, utilizados em tratamentos que requerem estabilidade no seu fornecimento. Hoje, o SUS presta o atendimento a 100% de seus pacientes que precisam de hemoderivados”.