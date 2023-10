O POVO News: empréstimo à Argentina causa polêmica envolvendo governo Lula; entenda

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 4. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a polêmica de que o presidente Lula (PT) teria atuado em operação para bancar empréstimo à Argentina, segundo o Estadão.

A medida seria para impedir o crescimento do candidato à Presidência da extrema-direita Javier Milei, que respondeu dizendo: "A casta vermelha treme. Muitos comunistas furiosos e com ações diretas contra mim e meu espaço". O governo Lula nega qualquer interferência.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Assista ao vivo: