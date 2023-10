Cotado para vaga de Aras defende absolvição de Bolsonaro em ações no TSE sobre lives

O vice-procurador-geral Eleitoral Paulo Gustavo Gonet Branco informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça-feira, 3, que não vê irregularidades nas lives e encontros ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácios do Planalto e da Alvorada durante a campanha de 2022.

Bolsonaro e seu vice, o general Walter Braga Netto, respondem a três ações no TSE por suspeita de abuso de poder político e desvio de finalidade no uso da estrutura pública promover sua candidatura. Os processos são movidos pela Coligação Brasil da Esperança, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo PDT.

Paulo Gonet é um dos favoritos na disputa pela sucessão da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele conta com apoio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. A indicação cabe ao presidente Lula.