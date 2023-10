Assembleia do Ceará lança Conferência nacional de legislativos estaduais

Fortaleza sediará 26ª Conferência Nacional da Unale, em novembro de 2023 Crédito: Alece- Junior Pio

A cerimônia de lançamento da 26ª Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale) foi realizada na manhã desta quarta-feira, 4, na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). A solenidade contou a presença dos deputados estaduais Diogo Moraes (PSB-PE) e Sérgio Aguiar (PDT-CE), presidente e secretário da Unale, respectivamente. O encontro será realizado nos dias 8 a 10 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. Esta é a segunda vez que o Ceará recebe a Conferência, a primeira foi em 2008. A conferência é uma realização da Unale e Alece com apoio do Governo do Estado. O presidente da Alece, Evandro Leitão (PDT), comemorou que o Estado do Ceará tenha sido escolhido como sede do Congresso, que, segundo ele, tem como principal objetivo "implementar ações na Assembleia" a partir da troca de experiências entre as casas parlamentares de todo o Brasil.

"Nós estarmos aqui, fazendo essa conferência, pra nós é motivo de muita satisfação. Essa troca de experiência que faz com que nós possamos crescer, avançar, implementar projetos, ações aqui na nossa Assembleia", disse. "Nós teremos aqui, aproximadamente, mais de 1.800 parlamentares, deputados, deputadas, visitantes aqui em nosso Estado e isso requer uma atenção enorme para que a gente possa estar recepcionando todos esses nossos irmãos e irmãs brasileiros" completou.

O tema escolhido para a conferência deste ano foi “As prerrogativas do Parlamento estadual”, visando discutir ações que ampliem o raio de atuação entre os parlamentares, que, de acordo com Evandro, “tem sido reduzido”. “Dia após dia nós nos sentimos tolhidos de estarmos legislando na perspectiva de que a gente, cada dia mais, tem o nosso raio de atuação reduzido”, pontuou. De acordo com o presidente da Unale, Diogo Moraes, “um parlamento forte é certeza de uma sociedade mais forte e atendida na sua legislação”. Segundo ele, a iniciativa surge a partir da necessidade de discutir as demandas dos estados, bem como estabelecer um projeto central que atenda a todas as 27 casas legislativas do Brasil.