Em reação a saída de Cid do comando do PDT cearense, vice-prefeito do Crato pede desfiliação

Em meio à crise interna do PDT e a decisão do deputado federal André Figueiredo (PDT) de destituir o senador Cid Gomes (PDT) do comando da sigla no Ceará , André Barreto solicitou desfiliação do partido. O vice-prefeito do Crato segue com o grupo de Cid.

“Agradeço aos companheiros do PDT pelo apoio que recebi ao longo dos últimos anos, em todas as lutas travadas pelo desenvolvimento do nosso querido município do Crato”, emendou.



Ele também se se solidarizou com Cid Gomes, lamentando a forma "desrespeitosa em que está sendo tratado pelos próprios colegas de partido".

A comissão executiva do diretório municipal do PDT do Crato, antes presidida por Barreto, respondeu dizendo estar "surpreendido" com a decisão do vice-prefeito. Porém, reiteraram que manterão a aliança com o prefeito Zé Ailton (PT).

"Quaisquer que sejam os desafios que o PDT venha a enfrentar, assim como enfrentou no passado, seguirá de cabeça erguida", declarou.