CPMI do 8 de Janeiro rejeita convocação de coordenador da Força Nacional; governistas comemoram

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro rejeitou nesta terça-feira, 3, a convocação do coronel Sandro Augusto de Sales Queiroz, comandante do Batalhão de Pronto Emprego da Força Nacional no dia do ataque aos prédios dos Três Poderes em Brasília. Governistas comemoraram a derrubada do requerimento, em sinal de vitória para o Planalto no colegiado. Os opositores tentavam votar, há semanas, a convocação do coronel para prestar depoimento à comissão.

Sem aviso prévio, o presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia (União-BA), colocou em votação o requerimento diante de um tumulto entre os parlamentares. Por 14 votos contrários à convocação e 10 favoráveis, a solicitação foi rejeitada e o coronel não será ouvido. A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ), o senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) e o deputado Duarte Júnior (PSB-MA) aplaudiram a decisão.

A comemoração foi criticada pela oposição. O deputado federal Mauricio Marcon (Podemos-RS) publicou nas redes sociais um vídeo mostrando o momento do resultado. Para os parlamentares opositores do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro da Justiça, Flávio Dino, foi omisso ao não acionar a Força Nacional para impedir o vandalismo aos prédios públicos. Eles também questionam se houve uso suficiente do efetivo durante os ataques.