Sistema de inteligência estava 'caótico' no 8/1, diz diretor-geral da Abin

O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Luiz Fernando Corrêa, disse que o sistema de inteligência do governo federal estava "caótico" no 8 de janeiro. Ele afirmou que todos os governos passados não trataram as capacidades da Abin adequadamente, inclusive as gestões do Partido dos Trabalhadores.

Em entrevista para o jornal O Globo divulgada nesta segunda-feira, 2, Fernando Corrêa, que foi nomeado em maio pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a agência, disse que a Abin não tinha "uma lógica" e "um funcionamento adequado" no período dos ataques aos prédios dos Três Poderes. "É o sistema como todo, e nós vamos atribuir total responsabilidade à Abin, porque era órgão central?"

Na avaliação do chefe da Abin, que também comandou a Polícia Federal (PF) entre 2007 e 2011, todos os governos posteriores à redemocratização do País não "trataram a atividade de inteligência devidamente", inclusive as gestões de Lula e da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). "A atividade foi malcuidada. Isso ocorreu por razões óbvias: a desconfiança de que o serviço servia só para vigiar pessoas, contrariava interesses do Estado, uma questão cultural", afirmou.