Deputado federal do PT diz que escritório político em Guarulhos (SP) foi arrombado e destruído

"Quebraram a janela, entraram e, lá dentro, na parte principal, de fato, foi um arregaço. Mas (quero) dizer que isso não vai nos abalar", relatou o deputado em um vídeo no qual mostra a destruição do escritório. "Palavras ofensivas também ao PT, ao nosso partido", emendou.

"Meu escritório político em Guarulhos foi atacado nesta madrugada. Roubaram computadores e outros equipamentos. Destruíram as instalações, deixaram inscrições atacando o PT. A polícia já está investigando, mas aviso que não seremos intimidados por violência de qualquer natureza!", escreveu Alencar no Twitter.

O deputado federal petista Alencar Santana Braga (SP) afirmou nas redes sociais nesta segunda-feira, 2, que seu escritório político em Guarulhos (SP) foi arrombado e destruído na última madrugada. De acordo com o parlamentar, equipamentos foram roubados e havia, no local, inscrições com ataques ao PT.

O deputado foi o relator na Câmara do projeto de lei do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo Lula. O texto agora está em tramitação no Senado, com previsão de votação ainda hoje no plenário.