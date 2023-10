Gleisi demonstra resposta positiva à cirurgia cardíaca e está se recuperando

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann, está se recuperando e demonstra resposta positiva à cirurgia cardíaca a que se submeteu neste sábado, 30, informou o Hospital DF Star, localizado em Brasília. A deputada foi internada na quinta-feira, 28, para fazer exames de rotina, que revelaram uma obstrução coronária. Ainda não há previsão de alta.

Em nota à imprensa, a equipe de médicos responsáveis por Gleisi também informou que ela já respira espontaneamente, "está conversando e se alimentando". "Atualmente, encontra-se em fase de recuperação, demonstrando resposta positiva à cirurgia realizada", diz o boletim assinado pelos médicos Ludhmila Hajjar, Fernando Antibas Atik e Allisson B. Barcelos Borges.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O procedimento cirúrgico pelo qual passou a presidente do PT consiste na revascularização do miocárdio, com realização de dois enxertos de artéria mamária para restaurar a circulação sanguínea ao coração. A cirurgia transcorreu com sucesso, sem quaisquer intercorrências ou complicações, afirma a equipe médica.