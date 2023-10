Eduardo Leite sofre críticas nas redes após ir a show de Ivete em meio à calamidade no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB-RS), foi ao show dos cantores Ivete Sangalo e Rod Stewart na noite de sábado, 30, no Allianz Parque, em São Paulo. A presença do tucano foi alvo de críticas nas redes sociais porque o Rio Grande do Sul está em estado de calamidade pública em decorrência do ciclone extratropical que atingiu o Estado no início de setembro e das chuvas intensas.

O vídeo da presença do governador foi revelado pelo portal Metrópoles. Nas imagens, é possível ver Leite animado na primeira fila ao lado do namorado, o pediatra Thalis Bolzan. Procurada, a assessoria do governador não se manifestou.

As chuvas, enchentes e alagamentos provocaram 50 mortes e afetaram 107 municípios do Estado, segundo boletim da Defesa Civil gaúcha divulgado na quarta-feira, 27. Oito pessoas continuam desaparecidas e 490 ainda estão desabrigadas - no total, mais de 5 mil pessoas chegaram a ser registradas como desabrigadas.