Opinião: Michelle virá a ser a "mita"?

Com um público esmagadoramente feminino, branco e de meia idade, vestido de rosa, verde e amarelo, o evento deste sábado serviu para fortalecer a narrativa imagética de Fortaleza como uma cidade "de direita" que alguns nomes do bolsonarismo costumam interpelar

Michelle Bolsonaro , agora na dupla condição de ex-primeira-dama e possível candidata a presidente (embora lá citada como “nossa primeira-dama”), discursou para o conjunto de mulheres que esperavam o evento realizado pelo PL Mulher do Ceará, onde foi tratada como “dona Michelle”, a “luz que as mulheres precisam”, como disse a cerimonialista.

No evento em que foi anunciada como a estrela principal , ela surgiu de repente, sem ser anunciada no palco, mas com um grito estridente e com um desfile de simpatia, como se fosse uma apresentadora de TV. Pegou o público, que via imagens suas exibidas no telão, de surpresa, provocando alvoroço para o manuseio de celulares e câmeras.

Michelle, “a Bolsonaro”, prometeu reconstruir o país, e começou por acenar para um importante elemento do bolsonarismo: a oposição ao Judiciário; no seu caso, não ao TSE, que tornou seu marido inelegível, mas à “ex-juíza” que “deixou legado de morte” e “estava militando para assassinar bebezinho”. E foi esse seu melhor momento discursivo, quando falou longamente sobre o aborto. Mas essa pauta já é cara ao bolsonarismo, não acrescenta nada à sua empreitada presidencial.

Coube à deputada Silvana, bem mais do que à Michelle ou ao próprio Bolsonaro, a defesa hard do bolsonarismo, louvando o que se fez na pandemia (que nomeou como “maior operação de salvação de vidas”), a submissão feliz da mulher ao marido, o ataque à “doutrinação” dos filhos e o ethos cristão como régua para todas as práticas sociais. Ainda ameaçou “botar” doutrinadores na cadeia. Como os “ideólogos”, “doutrinadores” são sempre os outros.

Nomes importantes do bolsonarismo local estavam e foram devidamente citados: Silvana e Jaziel, Carmelo, André e seu pai, Priscila Costa dentre outros. Nenhuma autoridade de peso, contudo, esteve presente, exceção a uma silenciosa presença do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves, ali na condição de presidente do PL (inclusive, passando pelo constrangimento de ver a deputada Silvana dizer que ele “bebeu” e “receitou” cloroquina na pandemia).

o evento deste sábado serviu para fortalecer a narrativa imagética de Fortaleza como uma cidade "de direita" que alguns nomes do bolsonarismo costumam interpelar.

Michelle, “a Michelle”, no momento em que foi mais Michelle, tratou de inclusão, a começar dos surdos, passando pelos monoculares (com a ajuda da deputada Amália) e de portadores de doenças raras (o que é digno de nota: Michelle trata de casos que não eram cobertos por “governos anteriores”, exatamente recorrendo a casos raros de doença). Até falou de um senador petista e de intérpretes de esquerda, afirmando tratar todos de modo igual. Seu “chamado” a replicar as imagens bíblicas de Ester e Maria a leva a ser uma “mulher” de força sem ser “feminista”. Nesse ponto, o da inclusão, Michelle não empolga as mulheres que lhe escutam; a não ser quando critica o governo de Lula e a “turista”, adjetivo que usa para falar de Janja, o que faz ver como as imagens circulam rapidamente no bolsonarismo, como num esquema industrializado.

Contudo, mesmo seu empenho pela comunidade surda parece ter uma razão de ser: é que, segundo ela, menos de 1% é cristão, “pela falta de acessibilidade das igrejas”. Logo, há interesse sectário, ao que parece. Não é pela inclusão, mas pela possibilidade de proselitismo religioso. Falta a Michelle dizer quantas vagas no serviço público, por exemplo, o governo que representa criou para tais cidadãos.

Não tive dúvidas de que o ponto alto do evento, que conseguiu lotar por volta de 70% do espaço, foi a presença de Bolsonaro, que discursou um pouco mais leve e moderado do que se costuma ver, embora tenha replicado elementos centrais que o caracterizam, com destaque para a ordem de que “minorias” respeitem “a maioria cristã da sociedade”.