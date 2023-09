Novo adota cor azul e filia Deltan anunciando coragem para enfrentar os donos do poder

Durante o sétimo encontro nacional do partido Novo, o deputado federal cassado Deltan Dallagnol oficializou sua filiação à legenda. Para recrutar o ex-procurador da Lava-Jato, a comissão executiva nacional do Novo precisou abrir uma exceção ao seu próprio estatuto, uma vez que o documento proíbe a admissão de brasileiros que não estejam no pleno gozo dos direitos políticos, que é o caso do ex-deputado.

O NOVO tem orgulho em anunciar um reforço importante ao time. @deltanmd comandou a maior operação de combate à corrupção da história, e conseguiu um feito inédito no Brasil: colocar políticos e poderosos atrás das grades.

Em seu discurso ao lado do presidente nacional Eduardo Ribeiro e do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Dallagnol criticou a decisão que o cassou e disse que a volta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência é um "retrocesso". Sobre seus direitos políticos, o deputado cassado argumentou que "vários juristas" compreendem que ele ainda os possui, uma vez que o processo teria apenas cassado a sua chapa.