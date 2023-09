O POVO News: Lula passa bem após cirurgia e não precisará ir para UTI

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta sexta-feira, 29. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a cirurgia de quadril do presidente Lula (PT), realizada nesta sexta-feira. A assessoria do petista informou que o procedimento durou três horas e que, em poucas o petista estará se alimentando.

A equipe médica responsável pela cirurgia no petista, deu coletiva para detalhar o procedimento e disse que ele passa bem. “Foi uma cirurgia programada e que aconteceu dentro da normalidade. Com anestesia geral, como é de praxe e de rotina nesse tipo de cirurgia”, disse o Dr. Roberto Kalil. A cirurgia durou cerca de três horas, e Lula irá direto para o quarto, sem passar pela UTI.

