Gleisi anuncia que passará por cirurgia no coração: "Estou bem e sendo cuidada"

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e deputada federal, Gleisi Hoffmann , anunciou que realizará uma cirurgia após ser diagnosticada com uma obstrução coronária. O anúncio foi feito por meio do X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, 29.

O caso identificado em Gleisi consiste na obstrução das artérias coronárias, responsáveis pela circulação de sangue nos tecidos do coração. Conforme o guia de doenças do hospital Albert Einstein, as artérias podem ser obstruídas por camadas de gordura que vão se depositando em seu interior.

Dependendo do tamanho da obstrução, a pessoa pode sentir dor ou desconforto no peito. O tratamento pode ser realizado por meio de medicamentos ou procedimento cirúrgico, a depender do grau definido pelo médico.

Nesta sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também passa por procedimento médico. A cirurgia de Lula no quadril é para eliminar dores que o presidente sente na região desde agosto do ano passado. Será instalada uma prótese no lugar das partes lesionadas do quadril.

O petista chegou, por volta das 8 horas desta sexta-feira, 29, ao hospital Sírio Libanês, em Brasília, para ser internado e realizar cirurgia no quadril. O procedimento é chamado de artroplastia total de quadril e será feito do lado direito. A previsão é de duração de 2 horas a 3 horas. Lula dará entrada no hospital para a realização de exames antes do procedimento.