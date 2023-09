Bolsonaro nega participação em livros: "Vários pontos não condizem com a verdade"

"Vários pontos do livro não condizem com a verdade dos fatos. Não houve minha participação na elaboração do mesmo, bem como pedidos para divulgação e compra. Caso um dia lance um livro, antes faria sua divulgação nas mídias sociais", disse por meio de suas redes sociais na quinta-feira, 28.

Bolsonaro está em Fortaleza, capital do Ceará, onde participará de dois eventos. Nesta sexta-feira, 29, o ex-presidente se encontrará com parlamentares e lideres da bancada do PL, na sede do comitê do deputado federal André Fernandes, no bairro Joaquim Távora.



No sábado, Bolsonaro fará uma participação como "assistente", de acordo com o próprio, no evento do PL Mulher, que contará com a presença de Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro e Michelle desembarcaram em Fortaleza por volta de 13h20min. Na chegada, eles foram recepcionados por aliados como os deputados estaduais Carmelo Neto (PL), Dra Silvana (PL), e o deputado federal André Fernandes (PL).