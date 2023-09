O POVO News: o que muda no STF com a chegada de Barroso à presidência da Corte

A edição comenta ainda sobre a viagem de Janja e ministros de Lula ao Rio Grande do Sul e aprovação do Marco Temporal

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quinta-feira, 28. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição traz as últimas informações sobre a posse do ministro Luís Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade é acompanhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) ,e os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (pl), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), além de outras autoridades.



Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Seguindo a mesma linha, o episódio detalha a sessão temática no Senado com prefeitos para discutir a Reforma Tributária. O encontro atende ao requerimento do vice-presidente do Senado, Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Na justificativa, Veneziano ressalta a grande relevância do tema, que foi abordado em uma série de debates na Câmara e no Senado.