Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal

O ministro Luís Roberto Barroso acaba de assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele ficará à frente da Corte e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) pelos próximos dois anos. Barroso prestou o compromisso da solenidade, assinou o termo de posse e foi declarado presidente do tribunal por Rosa Weber, sua antecessora no cargo. O vice será Edson Fachin.

Barroso tem 65 anos e está no Supremo Tribunal Federal desde 2013. Foi indicado pela então presidente da República, Dilma Rousseff. O ministro é tido como progressista.

O Hino Nacional foi cantado na cerimônia por Maria Bethânia, que testava o som pouco antes de a solenidade começar. A música foi executada com voz e violão.

Os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também compareceram.