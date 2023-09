O POVO News: Congresso se rebela contra interferências do STF; entenda

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta quarta-feira, 27. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre o anúncio da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) acerca da interferência do STF em pautas que deveriam ser decididas no âmbito do Legislativo. O bloco conta com a participação de outras 17 frentes. Além disso, pautas foram travadas e senadores tentam aprovar o marco temporal para terras indígenas.

O episódio detalha a votação do marco temporal na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Além desta, a Comissão da Família também deve votar o relatório sobre casamento homoafetivo.

No que diz respeito às próximas ações do governo Lula, o programa discute o encontro do petista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad e Campos Neto no Palácio da Alvorada. Além disso, a edição discute a agenda do presidente com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A edição explica o anúncio feito pelo deputado André Fernandes (PL) nesta quarta-feira, 27, informando que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará no Ceará no próximo sábado, 30. O ex-mandatário acompanha a esposa, Michelle Bolsonaro, em evento do PL Mulher.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política e colunista do O POVO, Carlos Mazza.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO