Em CPMI, Heleno se esquiva de trama de golpe e diz que delação é 'fantasia'

Um dos auxiliares mais próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o general Augusto Heleno buscou se distanciar de suspeitas que atingem o governo passado e desqualificou a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), classificou como "fantasia" a colaboração do ex-ajudante de ordens da Presidência, que relatou à Polícia Federal ter participado de uma reunião em que Bolsonaro discutiu com a cúpula das Forças Armadas a possibilidade de um golpe depois do resultado da eleição do ano passado.

"O tenente-coronel Mauro Cid não participava de reuniões. Ele era o ajudante de ordens do presidente. Não existe um ajudante de ordens sentar numa reunião com comandantes das Forças. Isso é fantasia", afirmou Heleno nesta terça, 26, durante depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro.

O deputado Rogério Correia (PT-MG) confrontou o ex-ministro ao mostrar uma fotografia de Cid em uma das reuniões de Bolsonaro com os então comandantes das Forças Armadas, no Palácio do Planalto, em 2019, inclusive com a presença de Heleno. O general então recuou e declarou que Cid não participava "ativamente" dos encontros.