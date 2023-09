Mercadante: País e Forças Armadas sairão mais fortes depois do episódio de 8/1

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, disse que o País e as Forças Armadas sairão mais fortes após os ataques antidemocráticos à sede dos três Poderes, em 8 de janeiro.

A afirmação passaria batida se não tivesse sido feita a uma plateia com centenas de militares presentes no seminário "4ª Revolução Industrial - Desafios para defesa, segurança e desenvolvimento nacional", organizado nesta terça-feira, 26, na sede do Banco, no Rio de Janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Logo no início do discurso de abertura, na presença do ministro da Defesa José Múcio Monteiro e de oficiais das três forças, Mercadante disse que a política de defesa do País não deve ser analisada de forma "estanque e isolada" por ter interações civis e relação com a preservação da democracia.