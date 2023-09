Lula recusa gênero e cor como critérios nas escolhas para o Supremo e a PGR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta segunda-feira, 25, que não tem pressa para indicar os nomes do sucessor de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República e do substituto da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Segundo o petista, as escolhas serão anunciadas "no momento certo" e "a questão de gênero e cor" não será usada como critério nas indicações.

O mandato de Aras no comando do Ministério Público termina nesta terça, 26, e Rosa Weber vai se aposentar da Corte nesta quinta-feira, 28 - o ministro Luís Roberto Barroso assumirá como presidente do STF, no lugar de Rosa. "Não precisa perguntar essa questão de gênero ou de cor. Eu já passei por tudo isso. No momento certo vocês vão saber quem eu vou indicar. Eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer e a pessoa que eu tenho mais fé de que vai ser uma grande pessoa na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando", disse Lula em entrevista no Palácio do Planalto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Diante da pressão pela escolha de uma mulher negra para o STF, o presidente afirmou que "o critério (de gênero e cor) não será mais esse" e que pretende indicar pessoas que possam "atender aos interesses e à expectativa do Brasil" e, no caso do STF, alguém que "vote adequadamente, sem precisar ficar votando pela imprensa".