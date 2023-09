Chefe da PF diz que imagem da corporação foi afetada; Torres pode ser expulso

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos Rodrigues, foi ouvido como testemunha no processo disciplinar que pode levar à expulsão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, dos quadros da corporação.

O chefe da PF afirmou que ações e omissões de policiais federais têm afetado a imagem da instituição. Anderson Torres fez carreira como delegado federal e passou a ser investigado internamente na esteira dos atos golpistas do 8 de janeiro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quando os bolsonaristas radicais invadiram a Praça dos Três Poderes, Anderson Torres era secretário de Segurança do Distrito Federal, mas estava de férias nos Estados Unidos. Ele assumiu o cargo no Governo do DF após o fim do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.