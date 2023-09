Com Brics, G-20 e ONU, Lula tenta recuperar imagem internacional

Depois dos tropeços em política externa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou de Nova York com uma foto ao lado do ucraniano Volodmir Zelenski, uma parceria com o americano Joe Biden e um discurso aplaudido na Assembleia-Geral das Nações Unidas. Com isso, o petista conseguiu encerrar uma sequência de agendas internacionais quase seguidas - Cúpula do Brics, G-20 e ONU - com um saldo positivo, que precisa ser combinado à sinalizações internas para que, de fato, a melhora na imagem do Brasil lá fora possa ser revertida em benefícios concretos, avaliam diplomatas e analistas ouvidos pelo Estadão.

Com uma série de viagens, em especial as mais recentes, o novo governo tenta reinserir o Brasil na arena internacional, depois do espanto causado pela conturbada política externa do antecessor Jair Bolsonaro. O movimento, até agora, tem sido positivo, segundo analistas, apesar das declarações polêmicas sobre a guerra na Ucrânia, que criou ruídos com Estados Unidos e Europa.

Agora, enquanto o Brasil melhora a imagem lá fora, o País tem a ganhar, efetivamente, se focar nas pautas em que é considerado um ator influente, como meio ambiente e energias renováveis. Um bom exemplo dos retornos possíveis veio na cúpula do G-20, com o lançamento da Aliança Global dos Biocombustíveis liderada por Brasil, Estados Unidos e Índia, os maiores produtores do mundo. A iniciativa, que tem o objetivo de incentivar a produção e o consumo de combustíveis menos poluentes, conta mais 16 países e tende a abrir portas para a produção brasileira de etanol ao fortalecer o mercado global de biocombustíveis.