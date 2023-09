MPF arquiva denúncia contra Prefeitura de Aratuba por "escola fantasma"

Escola Isabel Hermínia Pinto, é alvo de denúncia contra prefeitura de Aratuba por suposto desvio de recursos Crédito: Prefeitura Municipal de Aratuba

Na decisão, é dito que não existiam elementos suficientes para a formulação de um juízo conclusivo, pois, na representação, foram anexadas apenas capturas de telas de aplicativos de mensagens. O procurador afirma que embora a estrutura física da Escola Isabel Hermínia Pinto tenha, de fato, sido desativada, todos os alunos e funcionários foram transferidos para outros prédios e a unidade escolar continua funcionando, embora em outros locais. "Apesar de isso trazer algum prejuízo a alunos que residam na localidade originária da escola, não se pode considerar que o prosseguimento das transferências de verba do FNDE represente desvio de recursos ou dano ao erário, já que, em princípio, diante da falta de dados ou elementos concretos sobre eventual apropriação particular, o dinheiro persiste aplicado em finalidade público, de caráter educacional", declara. Leia mais Limoeiro do Norte: população come pizza enquanto vereadores arquivam denúncia contra prefeito

Prefeito de Pacajus e vice são cassados por nepotismo; gestor reclama de "processo malvado" Na decisão, o procurador acrescente que o próprio FNDE não demonstrou qualquer interesse em atuar para corrigir a situação, além do fato de que a denúncia menciona de forma superficial que o contrato estaria com superfaturamento, mas sem a apresentação de dados e explicação detalhada. "Nesse contexto, não se vislumbra fundamento para a instauração de um procedimento formal para cuidar da situação, a qual, de resto, envolve valores relativamente pequenos, de apenas alguns milhares de reais por ano. Ademais, a prefeitura assegurou que está trabalhando para realizar a reforma do prédio da escola em questão, reativando-o, o que resolverá em definitivo o problema posto", afirma a decisão.

Prefeitura de Aratuba entrará com ação contra denúncia forjada A Prefeitura de Aratuba ainda irá entrar com ação contra o que considera "denúncia forjada". Segundo a atual gestão, para a representação foram usados dados do vereador Val do Cimar, parlamentar da base do atual prefeito, de forma indevida. O próprio vereador irá judicializar a causa pra descobrir quem usou seus dados sem a autorização. A utilização de documentos de outrem constitui crime estabelecido no código penal brasileiro. Entenda a denúncia em Aratuba por "escola fantasma" A escola Isabel Hermínia Pinto, no município cearense de Aratuba, vem sendo motivo de embates políticos. Um grupo de sete vereadores apresentou denúncia contra o prefeito Joerly Rodrigues e a secretária municipal de Educação, Simonica Viana, por suposto esquema de desvio de dinheiro público.